طريقة عمل المخ، مقرمش مثل الجاهز وأحلى

طريقة عمل المخ، المخ من الأكلات الشعبية الفاخرة الشهيرة، وهى فاخرة لأنه يباع بمبالغ عالية، وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وطريقة عمل المخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية، وذلك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المخ.

مكونات عمل المخ:

ربع كيلو مخ بقرى

ماء للسلق

¼ كوب خل أبيض

1 ليمونة مقطعة شرائح

ورق لورا

حبهان

ملح وفلفل أسود

للتتبيلة والتغليف

½ كوب دقيق أبيض

2 بيضة

1 كوب بقسماط ناعم

ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا (حسب الرغبة)

فصان ثوم مفروم (اختياري)

بصلة صغيرة مبشورة (اختياري)

للقلي

زيت نباتي غزير للقلي

للتزيين والتقديم

بقدونس مفروم

شرائح ليمون

طريقة عمل المخ، فيتو

طريقة عمل المخ:

اغسلى المخ جيدا بالماء البارد لإزالة أي شوائب، وتعاملى معه برفق لأنه حساس جدا.

في قدر على النار، ضعى كمية كافية من الماء مع شرائح الليمون، ورق اللورا، الحبهان، وقليل من الملح والخل.

عندما يغلي الماء، أضيفي المخ واتركيه يسلق لمدة 10-15 دقيقة تقريبا، أو حتى يتماسك، يجب ألا تبالغى في سلقه حتى لا يتفتت.

أخرجى المخ من الماء المغلي وضعيه فورا في وعاء به ماء مثلج (ماء وقطع ثلج) لمدة 5 دقائق، هذه الخطوة تساعد على إيقاف عملية الطهي وتسهيل إزالة القشرة الخارجية.

أخرجى المخ من الماء المثلج، وستجدى أن القشرة الخارجية (الغشاء الرقيق) أصبح سهل الإزالة، قومى بإزالته برفق، ثم ضعى المخ في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ليبرد تماما ويصبح متماسكا ويسهل تقطيعه.

بعد أن يبرد المخ، قطعيه إلى شرائح متساوية السمك (حوالي 1 سم).

في وعاء، اخلطى شرائح المخ مع قليل من الملح والفلفل الأسود والكمون، ويمكنك إضافة الثوم المفروم والبصل المبشور حسب الرغبة.

اتركيه جانبا لمدة 15-30 دقيقة ليتشرب النكهات.

في طبق مسطح، ضعى الدقيق الأبيض وتبليه بقليل من الملح والفلفل والبابريكا.

في طبق آخر عميق، اخفقى البيض جيدا مع رشة ملح وفلفل أسود.

في طبق ثالث مسطح، ضعى البقسماط الناعم.

خذى شريحة من المخ المتبل، غلفيها أولا بالدقيق من جميع الجوانب مع التخلص من الدقيق الزائد.

ثم اغمسيها في خليط البيض.

أخيرا، غلفيها بالبقسماط جيدا، واضغطى عليها برفق ليتماسك البقسماط.

كررى العملية مع باقي شرائح المخ.

في مقلاة عميقة، سخنى كمية كافية من الزيت النباتي على نار متوسطة إلى عالية، ويجب أن يكون الزيت ساخن بما يكفي لتغطية قطع المخ جزئيا عند القلي.

ضعى شرائح المخ المغلفة في الزيت الساخن بحذر، مع عدم تكديس المقلاة.

اقلى المخ حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش من الجانبين (عادة ما يستغرق ذلك دقيقتين إلى 3 دقائق لكل جانب).

أخرجى المخ المقلي وضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

رصى المخ المقلي في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم وشرائح الليمون.

يقدم ساخنا مع سلطة الطحينة، أو المخلل، أو كمكون أساسي في السندويشات مع الخبز البلدي.

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