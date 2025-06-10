"الرزق على الله" يحصد جائزة بمهرجان الدشيرة الدولي في المغرب

فاز المخرج المصري محمدين محمدين ابن محافظة الإسماعيلية بجائزة "تنويه خاص" عن فيلمه الوثائقي "الرزق على الله" والذي مثل مصر، في الدورة السادسة من مهرجان الدشيرة الدولي للسينما، التي أُقيمت بمدينة الدشيرة بالمملكة المغربية بمشاركة واسعة من صناع السينما من مختلف دول العالم من بينها مصر والتي كانت من دول ضيف الشرف بالمهرجان.

تتويج مسيرة ابن الإسماعيلية محمد محمدين

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرة فنية حافلة للمخرج محمدين، الذي نجح من خلال الفيلم في تقديم عمل بصري وإنساني يعكس عمق الواقع المصري، حيث استطاع أن يوثق حياة الصيادين بمحافظة الإسماعيلية، في عمل سينمائي جمع بين الروح التسجيلية والمعالجة الروائية، من خلال رصد مسيرة "عربي"، شيخ الصيادين، منذ طفولته وحتى تقدمه في العمر، داخل مركبه ومع المجداف، حيث أصبح البحر بالنسبة له حياة وملاذًا.

فيلم الرزق على الله، فيتو

فيلم الرزق على الله، فيتو

أبرز المحاور التي ترتكز عليها قصة الفيلم

ويستعرض الفيلم، الذي يمثل مصر في المسابقة الوثائقية، تفاصيل دقيقة من حياة البحّارة، كما يسلط الضوء على شخصية "عبده الخولي"، النجار وصانع المراكب، الذي يمثل نموذجًا إنسانيًا آخر من أبناء البحر، الذين يواجهون الحياة بمزيج من الرضا والشقاء، وتتردد على ألسنتهم جملة "الرزق على الله" كعنوان ثابت للإيمان واليقين رغم الصعاب.

اشادة واسعة من لجان التحكيم

وقد لاقى الفيلم إشادة واسعة من لجان التحكيم، التي منحته جائزة "تنويه خاص" تقديرًا لرؤيته الإخراجية الناضجة، وتناوله الموضوع ببساطة وعمق دون تكلف، فضلًا عن توظيف الصورة والموسيقى لخدمة المشهد الحياتي الواقعي.

فيلم الرزق على الله، فيتو

فيلم الرزق على الله، فيتو

وفي تصريح له عقب تسلمه الجائزة، أعرب المخرج محمدين محمدين ابن محافظة الإسماعيلية، عن سعادته قائلًا: "أهدي هذه الجائزة إلى كل من يواصل النضال الشريف في الحياة رغم المشقات، وأشكر إدارة مهرجان الدشيرة على هذا التقدير الذي يعني لي الكثير ويحفزني على الاستمرار في تقديم أعمال صادقة من قلب الناس".

يُذكر أن فيلم "الرزق على الله" سبق أن شارك في عدد من المهرجانات الدولية، منها مهرجان SWIFF بالولايات المتحدة الأميركية، حيث حصل أيضًا على تنويه شرفي، ما يؤكد نجاحه في كسب تقدير المحافل السينمائية العالمية.

ويُعد مهرجان الدشيرة من أبرز المهرجانات السينمائية بالمغرب، ويهدف إلى دعم السينما المستقلة وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

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