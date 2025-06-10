تنسيق الجامعات 2025، مصروفات كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة والأهلية 2025 /2026

تنسيق الجامعات 2025.. تعتبر كلية الصيدلة من أهم كليات القطاع الطبي التي يقبل عليها الطلاب ممن خاب أملهم في الالتحاق بكلية الطب، نظرا لأنها توفر فرص عمل في السوق المحلي والإقليمي أيضا، وتحديدا في دول الخليج.

وتتنوع كليات الصيدلة في مصر، ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، وتختلف المصروفات الدراسية لها من جامعة لأخرى، حسب طبيعة الجامعة، والتخصص الصيدلي، سواء كان تخصص صيدلة فارم دي، أو تخصص صيدلة إكلينيكية.

وتستعرض بوابة “فيتو”، مصروفات كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة، ومصروفات كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية، تيسيرا على الطلاب، بالتزامن مع فتح باب التسجيل المبكر بالجامعات، للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

أولا: مصروفات كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة 2025

مصروفات كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر: (فارم دي) 103,000 جنيه، (كلينيكال) 110,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة (فارم دي): 110,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة الدلتا (كلينيكال): 135,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء الجامعة المصرية الصينية: 100,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش: 127,990 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة: 142,197 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة السلام (فارم دي): 110,500 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة بدر أسيوط (فارم دي): 78,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة بدر أسيوط (كلينيكال): 89,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة وادي النيل (كلينيكال): 105,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة العلوم الحديثة والآداب: فئة (أ) 107,500 جنيه، فئة (ب) 125,000 جنيه، فئة (ج) 150,000 جنيه، فئة (د) 250,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للثانوية العامة: 101,900 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للشهادات المعادلة: 150,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الأكاديمية العربية فارم دي: فئة (أ) 5850 دولار، فئة (ب) 6850 دولار، فئة (ج) 7250 دولارا.

مصروفات كلية الصيدلة الأكاديمية العربية فارم دي- كلينكال: فئة (أ) 6100 دولار، فئة (ب) 7100 دولار، فئة (ج) 7500 دولار.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة سفنكس (فارم دي): 78,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة سفنكس (كلينيكال): 89,000 جنيه.

ثانيا: مصروفات كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية 2025

مصروفات كلية الصيدلة جامعة الجلالة: 110,500 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة الملك سلمان: 123,420 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية: 110,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي الأهلية (كلينيكال): 90,000 جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة أسيوط الأهلية: 80,000 جنيه.

كلية الصيدلة جامعة بني سويف الأهلية: 80,000 جنيه.

كلية الصيدلة جامعة الزقازيق الأهلية: 85,000 جنيه.

كلية الصيدلة الصيدلة جامعة المنيا الأهلية: 80,000 جنيه.

كلية الصيدلة جامعة المنوفية الأهلية: 89,000 جنيه.

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