وزير التعليم العالي يفتتح كلية الصيدلة وكلية الحاسبات بسوهاج

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة سوهاج، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

إفتتاح كلية طب وجراحة الفم والأسنان



استهل الوزير زيارته بإفتتاح كلية طب وجراحة الفم والأسنان التي تُقام على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة إنشائية بلغت 600 مليون جنيه، ويتكون المبنى من بدروم، وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم الكلية 3 مدرجات بسعة 500 طالب وطالبة، و4 فصول دراسية بسعة 200 طالب وطالبة، و38 معملًا بسعة 760 طالبًا وطالبة.

كلية الصيدلة التي تُقام على مساحة 6000



وافتتح الدكتور أيمن عاشور كلية الصيدلة التي تُقام على مساحة 6000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 200 مليون جنيه، وتضم الكلية 6 مدرجات بسعة 700 طالب وطالبة، و10 فصول دراسية بسعة 100 طالب وطالبة، و46 معملًا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي



كما افتتح الدكتور أيمن عاشور كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التي تُقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 310 مليون جنيه، وتتكون الكلية من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم 3 مدرجات بسعة 1050 طالبًا وطالبة.



وافتتح الوزير مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي يُقام على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 520 مليون جنيه، ويتكون المركز من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، ويضم 48 قاعة للاختبارات الإلكترونية، بسعة 5000 طالب وطالبة.



ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة سوهاج بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة سوهاج بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.



و أكد الدكتور حسان النعماني أن منظومة التعليم العالي شهدت تطورًا غير مسبوق في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي، مما أدى إلى حدوث تطور كبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار الدكتور حسان النعماني إلى أن جامعة سوهاج قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 4 مليارات و137 مليون جنيه، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود

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