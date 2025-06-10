تنسيق الجامعات 2025، شروط التقديم للجامعات التكنولوجية والوظائف التي تؤهل الطالب لها

تنسيق الجامعات 2025، يحظى ملف الجامعات التكنولوجية باهتمام بالغ من الدولة المصرية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعدادها، بحيث يصبح لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية، تقدم التخصصات الدراسية التي تهم المجتمع المحيط.

وبدأت تجربة الجامعات التكنولوجية في مصر منذ فترة وجيزة، إلا أنها تمكنت من إثبات قوتها، بإقبال الطلاب عليها، نظرا لما تقدمه من تخصصات تؤهل الطالب لسوق العمل فور التخرج.

أعداد الجامعات التكنولوجية في مصر

وصل عدد الجامعات التكنولوجية في مصر الآن إلى 11 جامعة، ومن المنتظر أن يزيد العدد ليصل إلى 27 جامعة تكنولوجية في القريب العاجل.

وجاءت الجامعات التكنولوجية في مصر كالتالي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة سمنود التكنولوجية

جامعة أسيوط التكنولوجية

جامعة الغربية التكنولوجية

جامعة طيبة التكنولوجية

جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة-الفيوم-أسيوط)

شروط التقديم للجامعات التكنولوجية

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب شهادة الثانوية العامة، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب شهادة المعاهد الفنية الصناعية.

وجاءت شروط التقديم كالتالي:

يجب أن يكون مجموع الطالب متوافق مع الحد الأدنى للقبول بالجامعات التكنولوجية الذي يحدده مكتب التنسيق. يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات التي تجريها الجامعة، حيث يخضع الطالب لاختبار قدرات في مواد مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنسبة 60% على الأقل. يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي للالتحاق بالجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات التكنولوجية

بطاقة الترشيح النهائية للطالب من مكتب التنسيق.

أصل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم الفني أو المعهد الفني.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

عدد 4 صور شخصية.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

الوظائف التي تؤهلك لها الجامعات التكنولوجية

تقدم الجامعات التكنولوجية مجموعة من التخصصات الدراسية التي تؤهل الطالب لوظائف متاحة بسوق العمل المحلي والدولي ومنها ما يلي:

العمل في مجال البترول والغاز

العمل في مجال تصنع الأطراف الصناعية.

العمل في شبكات ومحطات توليد الطاقة المتجددة.

العمل في مصانع الأجهزة الهيدروليكية.

العمل في مجالات هندسة الطاقة.

العمل في وكالات السفر والسياحة.

العمل في شركات الطيران والمطارات.

العمل في المؤسسات السياحية.

العمل في مجال هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

العمل في مجالات الهندسة الطبية الحيوية.

العمل في مجالات التصنيع الغذائي.

العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي.

العمل في مجالات تشغيل السفن وصيانتها.

العمل في مجالات صناعة السيارات.

العمل في تصنيع الأدوات المعدنية والخشبية.

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