إصابة 19 شخصا في حادثين مختلفين بالفيوم

أصيب 19 شخصًا في حادثي مرور بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظم المرور علي جانبي الطريق.

حادث انقلاب سيارة أجرة

تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو، بطريق الفيوم ـ القاهرة، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، تم نقلهم بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارة سوزوكي وتروسيكل

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا آخر من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وتروسيكل، علي طريق الفيوم ـ القاهرة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخصًا بينهم ربة منزل وطفليها بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم بواسطة 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

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