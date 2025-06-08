الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 19 شخصا في حادثين مختلفين بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أصيب 19  شخصًا في حادثي مرور بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظم المرور علي جانبي الطريق.

 

حادث انقلاب سيارة أجرة

 تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو، بطريق الفيوم ـ القاهرة، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، تم نقلهم بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارة سوزوكي وتروسيكل

كما تلقي  مدير أمن الفيوم، إخطارًا آخر  من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وتروسيكل، علي طريق الفيوم ـ القاهرة،  ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخصًا بينهم ربة منزل وطفليها بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم بواسطة 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم خلال العيد

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

وتحرر المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيوم ادارة مرور الفيوم اصابة 7 اشخاص انقلاب سيارة أجرة تصادم سيارة سوزوكي حادث انقلاب سيارة طريق الفيوم طريق الفيوم ـ القاهرة مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

فضائل آل البيت وأدلة محبتهم، تعرف عليها

جيش الاحتلال يعترف بإصابة جنديين في اشتباكات مع حزب الله

حزب الله يستهدف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

ليزا ماري بريسلي في مذكراتها: مايكل جاكسون كان بِكْرا حتى بلغ سن الـ ٣٥

"الداخلية" تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية 2025

نهائي دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا يتقدم على البرتغال 2-1 في الشوط الأول (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

مكافأة مجزية ورصد معاش استثنائي، مدبولي ينعي السائق الشهيد خالد شوقي

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح مدى قرب المتقين من الجنة (فيديو)

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

المزيد
الجريدة الرسمية