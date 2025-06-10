وكيل التعليم بالإسماعيلية: هدوء وانضباط في امتحانات الدبلومات الفنية

قال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، خلال ترؤسه لغرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية إن 7971 طالبا وطالبة أدوا امتحان الدبلومات بكافة نوعياتها اليوم بكافة أرجاء المحافظة.

الالتزام بالجدول المعلن

وتجرى الامتحانات بمحافظة الإسماعيلية وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية وتدابير أمنية محكمة في محيط 43 لجنة مابين صناعي وزراعي وتجاري وفندقي علي مستوى الإدارات التعليمية الثمانية وحسب الجدول المعلن.

جانب من غرفة العمليات، فيتو

تواصل مباشر مع غرفة عمليات الوزارة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بقيادة المهندس محمد السعيد مدير عام التعليم الفني على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل كافة لجان الدبلومات مع الحرص الشديد علي تذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية بهدوء وتسخير وتهيأة كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

تأمين اللجان بشكل كامل

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.



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