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الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025، تعرف على موعد ظهور النتيجة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، تستأنف الإدارات التعليمية بالقاهرة أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر خلال عشرة أيام.

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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة،  فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج  بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

 

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2025 بمحافظة القاهرة

نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 بالقاهرة، أعلنت البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل بالمحافظة لطلاب  الصف الثانى الاعدادى  للعام الدراسي 2024- 2025.

 

وبدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف الثانى الاعدادى، في البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادى لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 لطلاب الصف الثانى الإعدادى يمكن الحصول عليها  عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/


كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتائج سنوات النقل  للصفوف، الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمى للمديرية وذلك اليوم الثلاثاء.


للاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الاعدادى الترم الثانى 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة.

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية (الصف الثانى الاعدادى).

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).

6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثانى الاعدادى معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الموقع الرسمي لمديرية تعليم القاهرة.


وللحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وسريعة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.
2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".
3. تحديد المرحلة الدراسية (الاعدادية).
4. اختيار الصف الدراسي (الثانى الاعدادى).
5. تحديد العام الدراسي (2024-2025).
6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.
7. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.
8. الضغط على زر "عرض النتيجة"

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات مهمة وعاجلة لجميع المدارس بشأن إعلان نتائج الامتحانات الترم الثاني وآلية تسليمها لطلاب صفوف النقل وهي كالتالي:

 

1. الإعلان عن نتائج الامتحانات في مكان ظاهر داخل المدرسة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بما يضمن إتاحة النتائج لجميع أولياء الأمور دون استثناء.

 

2. يُمنع منعًا باتًا تسليم نتائج الطلاب لأي من العمال أو العاملين بالمدرسة بقصد توصيلها إلى أولياء الأمور مقابل أي مبالغ مالية أو منافع شخصية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022).


التنبيه المشدد علي أن أي مخالفة لما ورد أعلاه ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل

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