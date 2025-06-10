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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2025، رابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية،فيتو

 تزايد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2025، الترم الثاني، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

رغم إجازة العيد، بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

 ويستطيع الطلاب الدخول على لينك الاستعلام عن  نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الشرقية عبر ذلك الرابط 

وتواصل مديرية تعليم الشرقية أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية منذ انتهاء ماراثون الامتحانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة للدرجات واعتمادها من محافظ الإقليم.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وتسيطر حالة من القلق والترقب على  طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2025 وأولياء أمورهم، تأهبا لإعلان النتيجة والحصول على الدرجات لكل طالب بالاسم ورقم الجلوس.

ويواصل تعليم الشرقية عملية تصحيح الأوراق وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الشرقية للإعلان عنها رسميا.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم بالشرقية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لإعلانها على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية تعليم الشرقية.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية عبر بوابة فيتو فور انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ.

وأدى الامتحانات هذا العام نحو 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية، في نطاق 20 إدارة تعليمية تغطي مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

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