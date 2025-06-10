تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تنبيها مهما وعاجلا لجميع طلاب وأولياء أمور صفوف النقل، بشأن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وقالت مديرية التربية والتعليم في منشور لها: نظرا لوجود بعض المشكلات الفنية سيتم نشر النتيجة الساعة الثالثة ظهرا بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة، من الصف الثالث إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 -2025، بعد قليل.

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع التعليم الأساسي.

نتيجة الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب صفوف النقل الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها على مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

رابط بوابة التعليم الأساسي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة نصف العام بالقاهرة لطلاب صفوف النقل الآن من خلال المتحدث الآلي من على الموقع الإلكتروني من هنــــا

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بعد قليل.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف (الأول والثاني الإعدادي).

ويمكن الحصول علي نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي للطالب والمرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي ثم الضغط علي كلمة عرض النتيجة.



وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

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