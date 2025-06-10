ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة، من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 -2025.

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع التعليم الأساسي.

نتيجة الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب صفوف النقل الاستعلام عن النتيجة على مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

رابط بوابة التعليم الأساسي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة نهاية العام بالقاهرة لطلاب صفوف النقل الان من خلال المتحدث الآلي من على الموقع الالكتروني من هنــــا

للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وسريعة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.

2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

3. تحديد المرحلة الدراسية.

4. اختيار الصف الدراسي

5. تحديد العام الدراسي (2024-2025).

6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.

7. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

8. الضغط على زر "عرض النتيجة".

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

وكانت مديرية تعليم القاهرة اعلنت أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف (الأول والثاني الإعدادي).

ويمكن الحصول علي نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي للطالب والمرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي ثم الضغط علي كلمة عرض النتيجة.





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