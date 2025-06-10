رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!

لم ولن أكون من المريدين والمعجبين بأفلام نجم الغناء تامر حسني ولا المتابعين لها، إلا على فترات عندما أشاهدها بالصدفة عبر المحطات الفضائية، وهذا ليس تقليلًا من نجم الجيل كما يحب أن يطلق عليه! ولا من أفلامه التي حقق بعضها إيرادات جيدة، جعلت معظم النقاد يعتبرونه أنجح مطرب في السينما بعد العندليب الراحل عبد الحليم حافظ..

ولكن سبب عزوفي عن متابعة أفلام تامر حسني يعود إلى رأيي وموقفي من معظم أفلام السينما في السنوات ال 15 الأخيرة، والتي جاءت من النوع الكوميدي الاستهلاكي الخفيف، والذي لا يحمل أي قيمة فنية أو فكرية، وأفلام تامر من هذه النوعية بالتأكيد، فضلًا عن أن هذه الأفلام لا تخلو من الإيحاءات والتلميحات والعبارات الخارجة وغير المقبولة والتي لا تناسب المشاهدة العائلية في الغالب..



وفي هذا الإطار يأتي أحدث أفلامه ريستارت، الذي بدأ عرضه قبل عيد الأضحى بنحو أسبوع وحقق ومازال إيرادات كبيرة، ينافس بها بقوة فيلم المشروع x للنجم الأول في شباك التذاكر كريم عبد العزيز، ومتوقع له أن يصبح الأعلى في الإيرادات من بين كل أفلام تامر حسني، رغم أن معظم آراء الصحفيين والنقاد يرون أنه فيلم عادي مثل كل أفلام تامر السابقة ولا يستحق هذه الإيرادات المرتفعة!

15 فيلم في 21 عامًا

المتابع لمشوار المطرب تامر حسني في السينما يجد أنه قد قدم حتى الآن 15 فيلمًا سينمائيا على مدار 21 عاما، بدأها ببطولة مشتركة مع هاني سلامة وهند صبري بفيلم حالة حب إخراج سعد هنداوي عام 2004، ثم جاءت أولى بطولاته المطلقة في العام التالي بفيلم سيد العاطفي مع نور وزينة وإخراج الراحل علي رجب وحقق الفيلم إيرادات معقولة وقتها بلغت 10 ملايين جنيه..

ثم فيلم عمر وسلمى1 مع مي عز الدين وإخراج أكرم فريد وحقق 21 مليون جنيه، كابتن هيما 2008 مع زينة وإخراج نصر محروس وجنى 14 مليون جنيه، عمر وسلمى 2 وحقق 23 مليون جنيه عام 2009، نور عيني مع منة شلبي وعمرو يوسف، إخراج وائل إحسان وحقق 21 مليون جنيه عام 2010..

وفي عام 2012جاء فيلم عمر وسلمى 3 وحصد 17 مليون جنيه، وبعد غياب 3 سنوات عن السينما عاد تامر بفيلم أهواك مع غادة عادل، إخراج محمد سامي وجمع 20 مليون جنيه، تصبح على خير عام 2017 مع درة ومي عمر وإخراج محمد سامي وجمع 20 مليون جنيه أيضًا.

أما العام التالي 2018 كان تامر حسني على موعد مع أفضل فيلم كوميدي في مشواره والأعلى إيرادا حتى الآن البدلة مع أكرم حسني وآمينة خليل وإخراج محمد العدل وحصد أكثر من 67 مليون جنيه، ثم الفلوس مع زينة وخالد الصاوي عام 2019، إخراج اللبناني سعيد الماروق وجنى 48 مليون جنيه ف مش أنا مع حلا شيحة 2021، وحقق 45 مليون جنيه، إخراج سارة وفيق..

وفيلم بحبك في العام التالي مع هنا الزاهد وهدى المفتي، تأليف وإخراج تامر حسني وحصد 56 مليون جنيه، وأخيرا تاج مع دينا الشربيني وعمرو عبد الجليل عام 2023 ، تأليف وإخراج تامر حسني أيضًا وحقق 45 مليون جنيه.



ومن ثم من الملاحظ على منحنى إيرادات أفلام تامر حسني أنه يسير في منطقة وسط بين نجوم الشباك خاصةً في السنوات الأخيرة، ولم يسبق لأي من أفلامه أن تصدر شباك التذاكر منفردًا أو حقق إيرادات غير مسبوقة وأن منحنى هذه الإيرادات ارتفع تدريجيا من 10 ملايين جنيه في أول بطولة ' سيد العاطفي ' قبل 20 عاما حتى قفز إلى 67 مليون جنيه في البدلة عام 2018..

وهذه الأرقام والنجاحات في السينما لم يحظى بها أي مطرب قبله، اللهم إلا العندليب عبد الحليم حافظ مع الفارق الكبير في الإيرادات التي تجعلنا لا يمكن أن نقيس أو نعقد مقارنة بين النجمين، لتباعد الزمان بين أفلام كل منهما وتباين الظروف والإمكانات، ولا بين مستوى أفلام كل منهما الذي يميل بالطبع لصالح العندليب رحمه الله.

ريستارت هل يتفوق على البدلة؟

نعود إلى أحدث أفلام نجم الجيل المطرب تامر حسني ريستارت المعروض حاليا، وتشاركه البطولة هنا الزاهد في ثاني لقاء لهما معا بعد فيلم بحبك قبل 3 سنوات، مع نفس المخرجة سارة وفيق أيضًا ومعهما باسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وعصام السقا ورانيا منصور، وضيوف الشرف إلهام شاهين ومحمد رجب وشيماء سيف وأحمد حسام ميدو..

تأليف أيمن بهجت قمر، القصة مكررة وتدور في إطار كوميدي رومانسي شعبي حول محمد فني هواتف يعيش قصة حب مع عفاف البلوجر المغمورة على السوشيال ميديا، ولكن ظروفهما المادية تحول بين زواجهما، فيقرران اللجوء إلى السوشيال ميديا بمساعدة عائلتيهما فيحققان نجاحا سريعا ويتعرضان كذلك لمشاكل عديدة.



الفيلم حصد حتى الآن إيرادات كبيرة خاصة مع بداية عيد الأضحى وينافس بقوة فيلم المشروع لكريم عبد العزيز، وهو ما يجعله مرشحا بقوة لتخطي إيرادات أعلى أفلام تامر حسني البدلة، حيث حصد نحو 35 مليون جنيه في 11 يوم عرض، أكثر من نصفها في أول وثان أيام العيد فقط!

وقفزت معدلات إيراداته من مليون ونصف المليون في اليوم قبل العيد إلى 9 مليون جنيه في ثاني أيام العيد! ومثلهما في ثالث الأيام أيضًا، وحقق في رابع أيام العيد 8 مليون جنيه لتصل إيراداته في 13 يوم عرض إلى 51 مليون جنيه! وعربيا حصد الفيلم ما يوازي 50 مليون جنيه في أول أيام عرضه.

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