مشروع كريم عبد العزيز خيب التوقعات؟!

ذكرنا وأكدنا مرارا وتكرارا في مقالات سابقة أن الإيرادات القياسية التي حققها عدد من الأفلام في السنوات الأخيرة ليست دليلًا على جودة الفيلم، ولا توافر نخبة من النجوم فيه يعد ضمانا للتميز، ولا حتى تكلفته الضخمة تجزم بنجاحه فنيًا وجماهيريًّا! والأمثلة على ذلك عديدة..

فالأفلام التي احتلت المراكز الأولى في قائمة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما مثل ولاد رزق 3 وسيكو سيكو وبيت الروبي والحريفة وكيرة والجن والفيل الأزرق ليست أفضل من أفلام قديمة مثل الأرض، القاهرة 30، الزوجة الثانية، الحرام، باب الحديد وغيرها من عشرات الأفلام الكلاسيكية التي تصدرت قائمة أفضل 100 فيلم مصري في التاريخ..

ولا هذه الأفلام أكثر تميزًا من أفلام حديثة مثل ولاد العم، واحد من الناس، عسل إسود، المصلحة، الخلية ولا حتى من أفلام تزامنت معها في العرض كـ أهل الكهف والكاهن و1212 والتي فشلت في شباك الإيرادات فشلًا ذريعًا..

وحللنا ذلك وقلنا إن مرجعه يعود إلى عدة أسباب متباينة ومتشعبة منها توقيت العرض، الدعاية والكتائب الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا، درجة القبول والحب والكاريزما التي يتمتع بها بعض النجوم الكبار عند جمهور السينما، تغير أذواق الجمهور وميلهم الشديد إلى أفلام الشباب..

وهو ما ظهر جليا في فيلمي الحريفة 1و2 فحصدا ما يزيد عن 200 مليون جنيه إيرادات، والفيلم الظاهرة سيكو سيكو الذي تجاوزت إيراداته الـ 180 مليون جنيه حتى الآن وما زال مرشحا للزيادة في موسمي عيد الأضحى والصيف.

نجوم كبار وإنتاج ضخم

حظي فيلم المشروع X أحدث أفلام نجم الإيرادات الأول في السنوات الأخيرة الفنان كريم عبد العزيز، بدعاية ضخمة لم تتحقق لغيره منذ سنوات، وهو الفيلم الذي طال انتظاره بشغف كبير من قبل الجمهور والنقاد، وكل عاشقي السينما وفن ونجومية كريم لما يقرب من عام، مع الإعلان عنه وبدء تصويره..

وارتفع سقف التوقعات تجاهه كثيرًا سواء من الناحيتين الفنية ليصبح الأفضل في مسيرة كريم أو الجماهيرية بحصده إيرادات ضخمة تصل إلى 150 مليون جنيه على أقل تقدير! وذلك لعدة أسباب:

أولها بطل الفيلم النجم كريم عبد العزيز صاحب الشعبية والكاريزما الطاغية عند جمهور السينما، التي جعلت 3 من أفلامه الأخيرة تحتل المراكز الأولى في قائمة الأفلام الأكثر إيرادا في التاريخ ب 350 مليون جنيه وهي بيت الروبي وكيرة والجن والفيل الأزرق 2..

هذا بالإضافة إلى وجود نخبة من أبرز النجوم المشاركين بالفيلم أيضًا.. ياسمين صبري، إياد نصار، المتألق الواعد أحمد غزي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، هنا الزاهد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب وآخرين.



ثانيها الفيلم يعد أول فيلم مصري وعربي يطرح بالسينمات بتقنيات I MAX, 4DX, Dolby Atmos, Screen X، وهي الأحدث في عالم السينما ومن ثم يمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.



ثالثها الفيلم يحمل ثراء شديدا في الصورة وأماكن التصوير المتنوعة والجديدة تمامًا، بين الجبال والبحار والسهول والشوارع، عبر عدة دول تم التصوير فيها بجانب مصر، إيطاليًا والفاتيكان وتركيا وإسبانيا والسلفادور.



رابعها طبيعة ونوعية الفيلم المصنف أكشن ساسبينز مغامرات وهذه النوعية من أكثر النوعيات التي يقبل عليها جمهور السينما وأغلبه من الشباب.



خامسها اختيار توقيت عرض الفيلم قبل بدء موسم عيد الأضحى بأسبوعين كاملين، ما يتيح له حصد إيرادات كبيرة قبل عرض فيلم تامر حسني ريستارت الذي متوقع له أن ينافسه بقوة في شباك التذاكر.

سادسها الإنتاج الثري للفيلم والذي يعد ثاني أعلى الأفلام العربية تكلفة بعد ولاد رزق 3.

وبالفعل حصد المشروع x ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه في أول يوم عرض وأكثر من 5 ملايين ونصف المليون من الجنيهات في يومه الثاني حتى بلغت إيراداته الـ 25 مليون جنيه في أول أسبوع عرض وهو رقم جيد تماما.

تراجع فني وجماهيري

ولكن المفاجأة أن الفيلم جاء ليس على المستوى الفني المتميز المأمول والمتوقع له، رغم تمتعه بالعديد من العناصر التي تجعله متميزا والتي وردناها في السطور السابقة، فالقصة مكررة والأكشن مفتعل وغير مبرر، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتراجع إيراداته اليومية بشكل ملحوظ إلى أقل من 2 مليون جنيه..

خاصةً مع بدء عرض فيلم ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة وضيوف الشرف إلهام شاهين ومحمد رجب ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، والذي نجح في أيامه الأولى في أن يتصدر الإيرادات اليومية بدلا من المشروع!



وليس معنى حدوث قفزة في إيرادات فيلم المشروع في أول أيام العيد أمس الجمعة بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه أنه في طريقه للوصول إلى أرقام إيرادات قياسية، حيث أتوقع انخفاض كبير لهذه الإيرادات بعد إجازة العيد ليعود إلى معدله السابق بأقل من 2 مليون جنيه في اليوم.



ولكل ما سبق بات من الواضح أن فيلم المشروع x بهذا المعدل المتوسط من الإيرادات اليومية لن يحقق الآمال التي كانت معقودة عليه، خاصةً في حصد إيرادات ضخمة يكسر بها أرقام كريم عبد العزيز السابقة ويتفوق على فيلم سيكو سيكو ويأخذ مكانه كثاني أعلى الأفلام إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

ومعلهشي يا كريم خيرها في غيرها إن شاء الله وكل عام وحضراتكم بألف خير.. عيد أضحى مبارك.

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