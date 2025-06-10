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رياضة

موعد انطلاق فترة إعداد بيراميدز للموسم الجديد

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز علي راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

 

الدوري المصري 

نافس بيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري حتي الانفاس الاخيرة بالبطولة المحلية الاعرق حيث احتل قمة جدول الدوري لفترات طويلة قبل ان يخفق في مباراتين متتاليتين ما أفقده قمة الدوري لتذهب الي النادي الأهلي الذي توج باللقب بفارق نقطتين فقط. 

وأنهي فريق بيراميدز الدور الثاني (مرحلة التتويج) محتلا الترتيب الثاني برصيد 56 نقطة  خلفا لفريق الاهلي.

 وينتظر الفريق السماوي قرار محكمة كاس بشأن خصم 3 نقاط من النادي الاهلي بسبب عدم حضوره مباراة القمة امام الزمالك، ليتوج بطلا للدوري.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن الدوري سوف ينطلق يوم 15 أغسطس  لكن تم تقديمه أسبوعًا لمنح الفرق عددًا أكبر من الجولات قبل التوقف الدولي في سبتمبر والاستعداد لمباريات المنتخب المصري.

فتح باب القيد

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية  يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

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