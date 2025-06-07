السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقًا لما هو وارد تفصيلًا في قواعد القيد المعتمدة. 

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