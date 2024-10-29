طريقة عمل الكشري الأصفر، أكلة آخر الشهر الاقتصادية واللذيذة

طريقة عمل الكشري الأصفر، الكشري الأصفر من الأطباق المصرية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقه المصريون كثيرا.

وطريقة عمل الكشري الأصفر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل كأكلة لذيذة وموفرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكشري الأصفر.

مكونات عمل الكشري الأصفر:

2 كوب من الأرز

4 أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من الكركم

ملح حسب الذوق

البصل:

2 بصلتان، مقطعتان إلى شرائح رفيعة

زيت للقلي

1 كوب عدس أصفر، مغسول ومنقوع

3 أكواب من الماء

1 كوب من المعكرونة (مثل المكرونة الشعرية أو الأصداف)

ماء لسلق المعكرونة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة عمل الكشري الأصفر:

في وعاء على النار، اغلي الماء ثم أضيفي العدس.

اتركيه على نار متوسطة حتى ينضج، حوالي 20-25 دقيقة، ثم صفيه.

وعاء آخر، اغلي الماء وأضيفي الملح ثم المعكرونة.

اطبخي حتى تنضج ثم صفيها.

في قدر، سخني القليل من الزيت وأضيفي الكركم والملح.

أضيفي الأرز وحركي لدقائق.

أضيفي الماء واتركيه يغلي ثم خففي الحرارة وغطيه حتى ينضج.

في مقلاة، سخني الزيت واقلي البصل حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

في طبق التقديم، ضعي طبقة من الأرز ثم العدس والمعكرونة.

زيني الوجه بالبصل المقلي وقدميه مع صلصة الطماطم الحارة أو سلطة.

يمكنك إضافة المزيد من التوابل حسب الذوق.

يمكن تقديم الكشري الأصفر مع جانب من الخبز أو السلطة.

الكشري الأصفر، فيتو

ولعمل الكشري المصري العادي:

مكونات عمل الكشري المصري:

1 كوب عدس أسود

1 كوب أرز

1 كوب مكرونة (مكرونة شعرية أو أي نوع تفضله)

1 بصلة كبيرة مفرومة

1/2 كوب حمص مسلوق

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

4 أكواب ماء

للتتبيلة:

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

للتزيين:

بصل محمر

صلصة طماطم (تُحضر من طماطم مفرومة أو معجون الطماطم مع توابل)

طريقة عمل الكشري المصري:

اغسلى العدس جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة ساعة.

في قدر، إغلي الماء ثم أضيفي العدس واتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج.

اغسلى الأرز جيدًا ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.

في قدر، سخنى زيت النباتي، ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

أضيفي الأرز إلى البصل وقلّبى لمدة 2-3 دقائق.

ثم أضيفي 2 كوب من الماء، وملح، واتركيه حتى ينضج.

في قدر آخر، اغلي ماء مع قليل من الملح، ثم أضيفي المكرونة واطبخيها حتى تنضج.

بعد ذلك، صفيها من الماء.

في مقلاة، سخنى قليل من الزيت وأضيفى الطماطم مع الثوم والبهارات، واتركيها حتى تتسبك.

في طبق تقديم، ضعى طبقة من الأرز، ثم العدس، ثم المكرونة.

أضيفي الحمص المسلوق، وزينى بالبصل المحمر والصلصة.

يمكن تقديم الكشري مع الخل والكمون بجانبه حسب الرغبة.

يمكن إضافة الفلفل الحار حسب الذوق.

يفضل تناول الكشري ساخنًا مع السلطة الخضراء.