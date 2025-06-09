الإثنين 09 يونيو 2025
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حوادث

مصرع مسن في مشاجرة بسبب الخبز بالإسماعيلية

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى فايد بالإسماعيلية، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الشبان، بسبب دوره في الحصول على الخبز أمام أحد الأفران البلدية بمركز ومدينة فايد.  

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مشاجرة بين مسن وشاب 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا بوقوع مشاجرة بين شاب ومسن في الستينات من عمره، بسبب خلاف على الدور في الحصول على الخبز أمام أحد الأفران البلدية، نقل على أثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.   

انتقال الأجهزة الأمنية  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية،  إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، والاستماع إلى أقوال الشهود العيان حول الواقعة. 

التحفظ على جثمان المتوفى  

فيما تم التحفظ على جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ومناظرة  مصلحة الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. 

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