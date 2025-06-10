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محافظات

محافظ الفيوم يتابع المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

مركز السيطرة بالفيوم،
مركز السيطرة بالفيوم، فيتو

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي يجري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية.

أهداف الموجة 26 لإزالة التعديات

 أوضح محافظ الفيوم، أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، ولابد من تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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وشدد  محافظ الفيوم على عدم التهاون مع المقصرين في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي لجميع المخالفات وإزالتها في المهد تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا رؤساء المدن برفع جميع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

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