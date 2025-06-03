محافظ الفيوم: بدء العمل بالمحاور المرورية الجديدة أول أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء العمل بالمحاور المرورية الجديدة بمدينة الفيوم، بشكل تجريبي، يوم الجمعة القادم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص المحافظة على تحقيق إنسيابية الحركة، وتقليل الاختناقات المرورية، وتسهيل سبل التنقل الآمن داخل مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين.

المحاور المرورية الجديدة

وأوضح الأنصاري أن المحاور المرورية الجديدة تشمل تعديل اتجاه سير شارع دار الرماد الجديد، ليكون اتجاها واحدا من فيلا المحافظ إلى ميدان روتاري بجوار المستشفى العام، وتعديل خط السير بشارع سعد زغلول ليكون اتجاها واحدا في المنطقة من ميدان روتاري حتى مديرية الأمن، على أن يستمر الاتجاه الواحد بشارع رفعت عزمي وصولًا إلى شارع أحمد شوقي.

أما فيما يتعلق بشارع بحر سنورس للقادم من مجلس مدينة الفيوم، فيكون الاتجاه إجباريًا جهة اليسار من كوبري الأمريكان حتى الوصول إلى شارع أحمد شوقي، أو اتجاه أمامي "شارع صبري البكباشي" أمام عمارات التطبيقيين.

كما تشمل المحاور الجديدة تطبيق اتجاه إجباري من كوبري مدرسة الأمريكان، حتى بداية شارع دار الرماد، والعودة من الرقابة الإدارية بشارع الشهيد أحمد علاء حتى كوبري الأمريكان.

سيارات النقل الثقيل

كما شمل قرار محافظ الفيوم منع سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات على ثلاثة طرق رئيسية من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، هي: طريق القاهرة الفيوم بداية من ميدان عبد المنعم رياض حتى المدخل الأول لمنطقة كوم أوشيم الصناعية جهة القاهرة، والعكس، والطريق السياحي لبحيرة قارون من مفارق بركات حتى نهاية الطريق بمركز يوسف الصديق، وطريق اللاهون بني سويف الزراعي، وذلك من ميدان النخيل، الطريق الدائري حتى اللاهون “ذهابًا وعودةً”.

كما شمل القرار منع سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات بطريق دمو الفيوم، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق دمو حتى طريق أسيوط الغربي "ذهابًا وعودة" من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

وقال محافظ الفيوم: إن هذه التعديلات المرورية جاءت بناءً على تقرير لجنة المحاور المرورية، في إطار حرص المحافظة على تسهيل حركة المركبات والمشاة داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام المناسبات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التعديلات سيخضع لمتابعة دقيقة وتقييم مستمر، للوقوف على مدى فعاليتها فى تحسين السيولة المرورية وتسهيل حياة المواطنين اليومية، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

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