الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع تعليم الفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المحافظ  الدكتور أحمد الأنصاري، يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2025، فور الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع.

وأكد أن فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، سيتم بثها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، كما سيتم تسليم نسخة خطية واسطوانة مدمجة إلى كل مدرسة إعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على نتائجهم في أقرب وقت.

استئناف أعمال التصحيح

 وكان المعلمون المنتدبين لتصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بالفيوم، قد قطعوا إجازة عيد الاضحي المبارك واستأنفوا أعمال التصحيح يوم الاحد الماضي،  وستبدأ لجنة النظام والمراقبة ( الكنترول ) أعمال الرصد والتجميع، فور الانتهاء من التصحيح، لتجهيز النتيجة للاعتماد من  محافظ الفيوم.

أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات

يذكر ان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025  بلغ 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، وأدوا  الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  ادوا الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، أدو الامتحانات أمام لجنتين.

بعد بدء تصحيح الامتحانات ثالث أيام العيد، تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

 كما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة أدوا امتحاناتهم بمدرسة النور للمكفوفين.

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