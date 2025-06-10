جماعة مسلحة تختطف 11 مدنيا بينهم نواب ورؤساء قرى في مالي

اختطف مسلحون فى مالي، 11 مدنيًا على الأقل، ومن بين المختطفين الذين وصفتهم الجماعة الإرهابية بـ"المتمردين"، نوابا ورؤساء قرى.

مسلحو الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مالى

وكشفت وسائل إعلام محلية أن مسلحي الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، يصرون أكثر من أي وقت مضى على فرض قوانينهم على سكان بلدة ديافارابي والمناطق المحيطة بها في وسط مالي.

تعزيز السيطرة على المجتمعات المحلية

وتعتبر هذه الجماعة المسلحة أن كل من يرفض الخضوع لها هو عدو معلن، وتهدف إلى تعزيز السيطرة على المجتمعات المحلية التي قاموا بمحاصرتها في بلدة ديافارابي.

جدير بالذكر أن مالي صنفت أوكرانيا كدولة إرهابية الشهر قبل الماضى، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل.

وقال وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، إن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.

كما قال عبد الله ديوب خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا وتحالف دول الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، "بعض الدول تساعد هؤلاء الإرهابيين (في منطقة الساحل)، وتدعمهم".

ميثاق إنشاء اتحاد دول الساحل

واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانجاري.

وفي يوليو الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.

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