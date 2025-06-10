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خارج الحدود

زيلينسكي: روسيا شنت أكبر هجماتها الجوية على كييف ليلا

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

 أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت واحدة من أكبر هجماتها الجوية على كييف خلال الليل.

ودعا في بيان على تيليجرام اليوم الثلاثاء، إلى رد ملموس من الولايات المتحدة وأوروبا على الهجمات الروسية.

فيما أوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 315 طائرة هجومية مسيرة وسبعة صواريخ نحو العاصمة ليلا. 

وقالت عبر تطبيق تيليجرام: " الهجوم الروسي تركز بشكل أساسي على مدينة كييف!".

وأكدت أن وحداتها دمرت أو حيّدت 284 طائرة مسيرة وجميع الصواريخ.

 

 في المقابل، أكد مسؤولون روس أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة ليلًا، مما أدى لتعليق مؤقت للرحلات الجوية في جميع المطارات التي تخدم موسكو وسان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في البلاد، دون أن تسجل أي أضرار.

 وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، التي ذكرت فقط عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها وليس العدد الذي أطلقه الجانب الأوكراني، على منصة إكس أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من مئة طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

كما أشارت إلى إسقاط مسيرات فوق منطقة بريانسك التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، وثلاث طائرات فوقموسكو واثنتين فوق لينينجراد، التي تُعتبر سان بطرسبرج عاصمتها الإقليمية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

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