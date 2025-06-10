بعزف الساكسفون، نجما BTS العالمية يحتفلان بإكمال خدمتهما العسكرية بالجيش الكوري (فيديو وصور)

احتفل نجما فرقة BTS العالمية، آر إم (كيم نامجون) وڤي (كيم تايهيونج)، صباح اليوم العاشر من يونيو بالتوقيت الكوري، بإكمال خدمتهما العسكرية الإلزامية في حدث خاص أقيم مع المعجبين منذ قليل في الحديقة الرياضية بـ"سينبوك-إيوب" في تشنتشون، مقاطعة جانجوون.

김남준 셀프 색소폰 연주 개웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/YLOltnUX1P — 단팥 (@RM91227) June 10, 2025

وقد أدى العضوان واجبهما العسكري بإخلاص وتفانٍ؛ حيث خدم آر إم ضمن الفرقة الموسيقية العسكرية للفرقة الخامسة عشرة، بينما كان ڤي جزءًا من فرقة المهام الخاصة التابعة للفيلق الثاني للشرطة العسكرية للجيش.

وخلال الفعالية الاحتفالية، عبر المعجبون عن فرحتهم بعودة النجمين بإطلاق البالونات، وموجات ترحيب حارة بالإضافة لعزف آرأم للساكسفون، في مشهد عكس مدى الشوق والتقدير الذي يحظى به النجمان من قاعدتهما الجماهيرية العريضة.

خروج باقي أعضاء فرقة BTS من الجيش هذا الشهر

ومن المقرر أن ينهي كلًا من جيمين وجونجكوك خدكنهم العسكرية غدًا الموافق 11 يونيو بتوقيت كوريا، وقد انضم الأعضاء الأربعة للخدمة معًا في ديسمبر 2023، حيث أدي جيمين وجونجكوك خدمتهما في الفرقة الخامسة للمشاة.

ومع تسريح شوجا، الذي يعمل حاليًا كعامل خدمة اجتماعية، في 21 يونيو، ستكون "الفترة العسكرية" لفرقة BTS قد وصلت إلى نهايتها الكاملة.

وسبق هؤلاء الأعضاء، جين، العضو الأكبر سنًا، الذي التحق بالخدمة في ديسمبر 2022 وتم تسريحه في يونيو 2023، ليملأ فترة غياب الفرقة لمدة عام.

كما عاد جايهوب، الذي التحق بالخدمة في مارس 2023، في أكتوبر الماضي واستأنف مسيرته الفردية بنجاح.

على الرغم من الجدل الوطني الواسع الذي أثير حول الإعفاءات العسكرية للفنانين، أدّت فرقة BTS واجباتها الوطنية بنزاهة، ويعود أعضاؤها الآن كفنانين "مُحصّنين" بحق، ما يعزز مكانتهم الفنية والشخصية.

احتفالات "BTS FESTA"

يتميز حفل "BTS FESTA" لهذا العام، وهو الاحتفال السنوي بأول ظهور لهم في 13 يونيو، بطابع خاص للغاية. فهو يُصادف الذكرى السنوية الثانية عشرة للفرقة، ولأول مرة منذ بدء التجنيد، سيحتفل جميع الأعضاء (باستثناء SUGA) كمدنيين.

يُقام الحدث الأبرز في فعالية FESTA غير الرسمية يومي 13 و14 يونيو في KINTEX بمدينة إلسانسو-جو، جويانج.

ومن المقرر أن تُعرض في 20 جناحًا رحلة فرقة BTS التي استمرت 12 عامًا، بما في ذلك ركنٌ للأصوات، وركنٌ للكؤوس يحتفي بإنجازات BTS وARMY، بالإضافة إلى معروضات لمقتنيات شخصية للأعضاء.

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