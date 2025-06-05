الممثلة الكورية جو هيون يونج تجمد أعمالها بسبب حادث سير

تعرضت الممثلة الكورية ومقدمة البرامج الشهيرة جو هيون يونج لحادث سير بسيط مساء أمس الموافق 4 يونيو الجاري، وذلك أثناء توجهها إلى مقاطعة هادونغ لتصوير أحد أعمالها.

وقع الحادث على الطريق السريع بينما كان مدير أعمالها يتولى القيادة. وعلى الفور، أصدرت وكالة AIMC، التي تمثل الممثلة جو هيون يونج، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الحادث وحالتها الصحية.

ذكر البيان: "تعرضت لحادث بسيط أثناء سفرها للتصوير. وبناءً على نصيحة طبية بضرورة حصولها على الراحة والعلاج، ستركز في الوقت الحالي على التعافي التام." وأضافت الوكالة أن "جدول التصوير الخاص بها يخضع حاليًا للتعديل".

نتيجة للحادث، سيتولى منسقو أغاني خاصون مهمة تقديم برنامج جو هيون يونج اليومي بشكل مؤقت، وذلك لحين تعافيها وعودتها لمواصلة عملها.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستعد فيه جو هيون يونج لبطولة الفيلم المرتقب "Ghost Train" والدراما التلفزيونية “Nice Woman Boo Se Mi”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.