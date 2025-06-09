نيفين رجب تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة "منسية"

انتهت الفنانة الشابة نيفين رجب من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “منسية”، استعدادا لطرحها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث تعد الأغنية هي بمثابة عودة لها بعد فترة من الغياب

الأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، ومن إخراج أحمد جريزمان، حيث أنها صورتها على طريقة الفيديو كليب والذي سوف يعرض عبر عدد من القنوات الفضائية

أغنية حالة لينفين رجب

يذكر أن نيفين طرحت منذ فترة قريبة أغنية "حالُه" وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أغنية "حالُه" من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، وقد قامت نيفين بعمل- Lyrics Video- وأيضا فيديو كليب للأغنية.

وعلى جانب آخر، تقوم نيفين حاليا بالتحضير لعدد من المشاريع الفنية، من بينها تعاقدها على إحياء مجموعة من الحفلات فى مصر وأيضا بعض الدول العربية مع بداية موسم الصيف.

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