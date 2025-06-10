هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار كشف حساب من البطاقات المدفوعة مقدما.

وأوضح مسئولو ببنك القاهرة أنه لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-.تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.

2-لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

3- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.

4- تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

5- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

6- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

7-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

8- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل خدمة ثروة وطرق الاشتراك بها.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن "خدمة ثروة هي خدمة مقدمة لكبار العملاء من الأفراد الطبيعيين حائزي منتجات البنك والذين تزيد إجمالي أرصدتهم لدي بنك القاهرة عن 100 ألف جم أو ما يعادلها من عملات أجنبية".

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن المصروفات والرسوم الجديدة التي جرى إقرارها على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من مايو الماضي للعملاء.

وقال مسؤولو بنك القاهرة إن "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي اعتبارًا من 06-05-2025 تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) وذلك بعد أن كانت موقوفة مؤقتًا من تاريخ 22-04-2025".

وأشار مسؤولو بنك القاهرة إلى أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

التحويل إلى محفظة الهاتف المحمول: "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقًا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

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