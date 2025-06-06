الحد الأقصى من السن للحصول على قرض المعاشات في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأقصى لعمر المقترض ضمن خدمات قرض المعاشات في البنك.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن من ضمن الشروط الأساسية أن يكون الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض.

كما تشمل قائمة شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 ج م

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 ج م

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 ج م الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا)

معدل العائد: متناقصة

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن أسعار العائد في حسابات ميجا التوفير.

وأوضح مسئولو ببنك القاهرة أن شرائح العائد تختلف في حسابات ميجا التوفير حسب المدة وهي كالتالي:

الشرائح

من 50 ألف جنيه إلى 999999 جنيهًا.. شهري 14.25% ربع سنوي 14.75% سنوي 15.25%"

مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه.. شهري 16.50% / ربع سنوي 17.00%/ سنوي 17.50%"

10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه.. شهري 20.50%/ ربع سنوي 21.00%/ سنوي 21.50%

من 20 مليونًا فأكثر.. شهري 21.50% / ربع سنوي 22.00%/ سنوي 22.50%"

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن المصروفات والرسوم الجديدة التي جرى إقرارها على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من مايو الجاري للعملاء.

وقال مسؤولون بنك القاهرة إن "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي اعتبارًا من 06-05-2025 تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) وذلك بعد أن كانت موقوفة مؤقتًا من تاريخ 22-04-2025".

وأشار مسؤولون بنك القاهرة الي أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000ج م: الحد الأدنى 5 ج م، والحد الأقصى 20 ج م.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000ج م: الحد الأقصى 100 ج م.

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