ذبح 561 أضحية بالمجازرالحكومية مجانا ثالث أيام العيد

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه خلال ثالث أيام عيد الأضحي المبارك مرت حملة من المديرية على مجازر (القنايات والإبراهيمية وجميزة بنى عمرو وأبو حماد والقرين) لمتابعة سير العمل داخل المجازر واستقبال أضاحي المواطنين مجانًا.

الكشف الطبى على الاضاحى قبل الذبح

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن ذلك تم بالتعاون مع كل من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأطباء إدارة الإرشاد، وتم الكشف على الأضاحي قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح والاستضافة، لحين انتهاء الذبح والتجهيز بالإشراف على أعمال الذبح والتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية.

ذبح 561 أضحية بالمجازر

وأكد مدير المديري ذبح (٥٦١) أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال ثالث أيام عيد الأضحى، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية ، التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي، وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك، مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف التفتيش على محلات الجزارة

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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