إسبانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية احتجاجا على اعتراض السفينة مادلين

أعلنت وزارة الخارجية الاسبانية اليوم الإثنين، أنها استدعت القائم بأعمال سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مدريد احتجاجا على احتجاز ناشط إسباني كان على متن سفينة المساعدات الإنسانية (مادلين) التي جرى اعتراضها في المياه الدولية بالبحر المتوسط أثناء توجهها إلى قطاع غزة.

توفير الحماية القنصلية

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الاسبانية إن الوزارة استدعت القائم بأعمال سفارة الاحتلال احتجاجا على الواقعة، مشيرة إلى أنها على اتصال بالناشط الإسباني سيرخيو توريبيو وعائلته وحكومة الاحتلال لتوفير الحماية القنصلية له.

يذكر أنه لا يوجد سفير للاحتلال الإسرائيلي في مدريد منذ عام وذلك بعد إعلان إسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة في 28 مايو 2024.

وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.

قوات الاحتلال صعدت بشكل غير قانوني السفينة

وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت بشكل غير قانوني السفينة التي كانت تقل أيضا ناشطين واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.

وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع السفينة (مادلين) التي أبحرت من صقلية في إيطاليا في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام طويلة.

وبحسب تقارير بإعلام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".

هجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار

وكانت السفينة تقل 12 شخصا بينهم أيضا الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة (الضمير) في الثاني مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفاد به تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة.

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