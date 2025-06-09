أول تعليق من حركة حماس على احتجاز جيش الاحتلال للسفينة مادلين

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بيانا شديد اللهجة تعليقا على ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على السفينة مادلين، في المياه الدولية ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، لفك الحصار عن سكان القطاع.

وقالت حركة حماس فى بيانها: “ندين جريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باعتراض سفينة “مادلين” التضامنية في المياه الدولية، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، واحتجاز من على متنها من متضامنين دوليين”

وأضافت: “ اعتراض مادلين في عرض البحر، ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى شعبنا الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يُعد إرهاب دولة منظم، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي”، موضحة: “ نُحيّي المتضامنين الأحرار من مختلف الجنسيات، الذين واجهوا التهديدات بثبات، وأكدوا أن غزة ليست وحدها”.

وأوضحت: “شكّلت مادلين ومعها قوافل الصمود البرية القادمة من الجزائر وتونس والأردن وغيرها، شهادة حيّة على فشل آلة الدعاية الصهيونية”، مطالبة بإطلاق سراح المتضامنين فورًا، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرّك العاجل لكسر الحصار على شعبنا.

جيش الاحتلال يسيطر على السفينة مادلين

وكانت وسائل إعلام عربية تداولت مقاطع فيديو توثق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال طاقمها.

وقال تحالف أسطول الحرية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اختطفت المتطوعين، وأن إسرائيل تتحدى القانون الدولي أمام العالم باقتحامها السفينة مادلين.

وأضاف أن بحرية الاحتلال اعتقلت الناشطين وطاقم سفينة مادلين وتقوم بسحب السفينة إلى ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حاصر السفينة مادلين فيما يرفض نشطاء على متنها الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري.

ونقل موقع العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إذا لم يمتثل قبطان السفينة للتعليمات سننفذ عملية سيطرة عليها".

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