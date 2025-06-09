الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جريمة قرصنة بحرية، أول تعليق من الجهاد الإسلامي على اقتحام قوات الاحتلال للسفينة مادلين

الجهاد الإسلامى،
الجهاد الإسلامى، فيتو

 أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة ما وصفته بـ"الاقتحام الوحشي" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، معتبرةً أن هذا الاعتداء يمثل "جريمة قرصنة بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

 

اعتقال المشاركين في مهمة إنسانية سلمية

 وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم إن "إقدام قوات الاحتلال على اقتحام السفينة بطريقة وحشية، مستخدمة وسائل عسكرية ثقيلة، عرّض حياة ركابها المدنيين للخطر، في مشهد يعكس سلوكًا عدوانيًا يتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وأضاف البيان: "إن استخدام القوة في اعتقال المشاركين في مهمة إنسانية سلمية يندرج ضمن ما يمكن تسميته بـ'الاختطاف الدولي'، ويضاف إلى سجل الجرائم الذي يرتكبه الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة المحاصر".

جرائم الحرب والإبادة الجماعية

وأكدت الحركة أن هذا العمل يُشكل امتدادًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ شهور ضد المدنيين في غزة، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن "صمته وتواطئه" تجاه هذه الانتهاكات.

محاسبة الاحتلال على هذه الجريمة الجديدة

ودعت الجهاد الإسلامي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى "التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة الجديدة، والعمل على تأمين سلامة وأمن المتضامنين المحتجزين، وضمان حرية العمل الإنساني في مواجهة الحصار الظالم المفروض على غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الاقتحام الوحشي قوات الاحتلال الإسرائيلي مادلين أسطول الحرية غزة الاختطاف الدولي

مواد متعلقة

وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين

العمل العربية تهنئ فلسطين بمناسبة منحها منصب دولة مراقب في المنظمة الدولية

القانون الدولي تحت الأقدام في فلسطين!

منظمة العمل الدولية تعتمد فلسطين عضوا مراقبا

محامين لأجل فلسطين: عناصر غزة الإنسانية جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسس

الأكثر قراءة

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

بعد الهجوم الروسي، بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك رابع أيام العيد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه رابع أيام عيد الأضحى

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية