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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور النتيجة.

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية

تيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

 وكشف مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء المحافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس 

 وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة، مشيرا إلى أنه فور اعتمادها سيكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حيث تجري حاليا مرحلة التصحيح والمراجعة لإجابات طلاب الشهادة الإعدادية استعدادا لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظين.

وتقدم «فيتو» خدمة جديدة لأبنائها الطلاب لخطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال إتباع عده خطوات وهي كالتالي:

  • الدخول علي بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من هناااا .
  • اختيار تابة نتيجة الشهادة الإعدادية
  • ادخار رقم الجلوس
  • الضغط علي كلمة عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140.

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