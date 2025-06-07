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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، تعرف على موعد ظهورها

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر بعد إجازة العيد بأسبوعين، حيث سيتم استئناف أعمال التصحيح عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج  بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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