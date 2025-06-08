بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية الثلاثاء

أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 الثلاثاء القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية



يأتي ذلك بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الماضي.

مراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية



وأشار حسن إلى أن لجان التصحيح ستبدأ على الفور في مراجعة أوراق الامتحانات، ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 خلال فترة تتراوح من 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.



وأوضح حسن أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام شهدت استقبال نحو حوالي 93500 طالب، أدوا الامتحانات في 417 لجنة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية



ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية في غضون الأيام القادمة.

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