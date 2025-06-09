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رياضة

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمين يامال لاعب منتخب إسبانيا، والذي رفض النظر إلى كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، خلال مصافحة الأخير له عقب الفوز بدوري الأمم الأوروبية.

https://x.com/GOATTWORLD/status/1931990586921533660?t=29-QZXv3IlHHHgH2zHc4Fg&s=19

 

اللقطة شهدت استياء من محبي كريستيانو رونالدو خاصة أن الأخير دافع عن لامين يامال بعد اتهام الصحف والجماهير الإسبانية بأنه السبب الرئيسي في خسارة الماتادور الإسباني لقب دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال.

 

https://x.com/MousaQi/status/1931864289876537554

و توج المنتخب البرتغالي، "برازيل أوروبا" بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025، بعد الفوز أمام إسبانيا في نهائي البطولة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

 

طريق البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2025

 تصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات بالمسار الأول برصيد 14 نقطة بعد الفوز بـ 4 مباريات والتعادل في مباراتين بدون خسارة، وأحرز لاعبوه 13 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف بدور المجموعات.

 

 وفاز البرتغال 2-1 أمام كرواتيا واسكتلندا بالجولتين الأولى والثانية، ثم حقق الفوز علي بولندا خارج ملعبه 3-1 بالجولة الثالثة وتعادل مع اسكتلندا سلبيا بالجولة الرابعة، ثم الفوز على بولندا 5-1 بالجولة الخامسة، واختتم مشواره بدور المجموعات بالتعادل مع كرواتيا خارج ملعبه 1-1.

وفي الدور ربع النهائي، تلقى البرتغال خسارته الأولى أمام الدنمارك في نسخة 2025 بهدف نظيف قبل أن يقلب البرتغال الطاولة على المنتخب الدنماركي بالاياب بالفوز 5-2 ليتأهل لنصف النهائي بنتيجة 5-3 بمجموع اللقاءين.

وفي الدور قبل النهائي والنهائي الذي أقيم بألمانيا، نجح منتخب البرتغال في الفوز على ألمانيا 2-1، وأخيرا الفوز على أسبانيا في ليلة التتويج باللقب بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 2- 2.

 

رونالدو يقود البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية 

 وقاد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في المباراة النهائية التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق القائد المخضرم ثالث ألقابه مع منتخب البرتغال بعد أن توج من قبل بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

 

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