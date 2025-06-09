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ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية 2025 وموقف كريستيانو رونالدو

رونالدو،فيتو
رونالدو،فيتو

ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية 2025، رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده إلى 8 أهداف، في دوري الأمم الأوروبية ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، خلف السويدي فيكتور جيوكيريس المتصدر برصيد 9 أهداف بعد انتهاء المسابقة بتتويج منتخب البرتغال.

ويحتل النجم النرويجي إيرلينج هالاند المركز الثالث برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع جيورجيس ميكاوتادزي نجم منتخب جورجيا.

 

ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية 2025

رونالدو يقود البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية 

وقاد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في المباراة النهائية التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق القائد المخضرم ثالث ألقابه مع منتخب البرتغال بعد أن توج من قبل بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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