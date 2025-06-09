بسبب رونالدو، جماهير البرتغال تلقن ريبيري درسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

نهائي دوري الأمم الأوروبية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لترك فرانك ريبيري نجم منتخب فرنسا السابق، ملعب اليانز أرينا بعد هجوم جماهير البرتغال عليه.

وحضر ريبيري لمشاهدة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي البرتغال وإسبانيا على ملعب الأليانز آرينا.

ريبيري تعرض للهجوم من قبل مشجعي كريستيانو رونالدو، وذلك إثر سخريته الأخيرة من آخر تصريحات للنجم البرتغالي بأن من يفوز بالكرة الذهبية عليه أن يتوج بدوري الأبطال، وذلك على خلفية فوز كريستيانو بها عام 2013، متفوقًا على ريبيري، دونما أن يتوج بالبطولة الأوروبية.

Ronaldo fans were abusing Franck Ribery in the stadium



Insecure fanbase just because he repeated Ronaldo’s own words 😂



pic.twitter.com/eeVkWO7PSO — Bayern & Football (@MunichFanpage) June 9, 2025

وانتهت مباراة إسبانيا ضد البرتغال بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الأحد، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحصد برازيل أوروبا اللقب.

ولعب المنتخبان شوطين إضافيين وركلات ترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

سجل هدفي منتخب إسبانيا، مارتن زوبيميندي وميكيل أويارزابال، بينما أحرز نونو مينديز وكريستيانو رونالدو هدفي منتخب البرتغال.

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