لضمان نظافة المياه، بدء أعمال تركيب مآخذ نموذجية للمحطات في 3 محافظات (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، عن انطلاق أعمال تركيب مآخذ نموذجية وشبكات حديدية وفوانيس لمحطات مياه الشرب، بمحافظات: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع أجراء تطهير مأخذ المحطات من الرواسب الطينية والحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة، ذلك لضمان جودة المياه المنتجة.

أعمال التركيب الجديدة بمحطة سرابيوم

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إنه تم الانتهاء خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من تركيب مآخذ نموذجية وشبكات حديدية وفوانيس لمحطة مياه سرابيوم الكومباكت، ومحطة فيوليا والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 لترا، مع تطهير مأخذ المحطات من الحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة، كما تؤثرعلى المواتير الخاصة بالمآخذ,وعمل الصيانة الدورية المطلوبة، وذلك لضمان جودة المياه المنتجة من المحطات، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

جانب من أعمال التركيب، فيتو

إزالة العوائق والرواسب

وأكد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الأعمال التي تتم من تطهير مآخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

جانب من أعمال التركيب، فيتو

جانب من أعمال التركيب، فيتو

تركيب مآخذ محطات المياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مآخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة حفاظا علي طلمبات والمواتير السحب، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

جانب من أعمال التركيب، فيتو

جانب من أعمال التركيب، فيتو

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي، مستمرة على مدار الساعة إجازة عيد الأضحي المبارك، "بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

جانب من أعمال التركيب، فيتو

جانب من أعمال التركيب، فيتو

جانب من أعمال التركيب، فيتو

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