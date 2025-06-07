رئيس مياه القناة: انتظام عمل المحطات في ثاني أيام عيد الأضحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، انتظام جميع المحطات وزيادة ضخ مياه الشرب في أوقات الذروة، مع المرور المستمر لرؤساء القطاعات والمناطق على تلك المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

استمرار رفع درجة الطوارئ

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار رفع درجة الاستعداد بفرق الطوارئ والحملة الميكانيكية المتمثلة "سيارات الطوارئ ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع" لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الاضحي المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية للشبكات، بالاضافة الي اصلاح الكسور المفاجئ لشبكات المياه.

سحب عينات لتحليلها

وقال رئيس مياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هناك بيانا إحصائيا بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة يوميًا، على مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

مناشدة هامة للمواطنين

كما ناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عصمت، أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها في عمليات ذبح الأضاحي، كما شملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.

وأوضح عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة على قطاعات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة انتظام العمل في محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع المناطق، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل.

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