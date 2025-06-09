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محافظات

فرق "100 مليون صحة" تواصل تقديم خدماتها للمواطنين في رابع أيام عيد الأضحى (صور)

فرق 100 مليون صحة
فرق "100 مليون صحة"

تواصل فرق “مبادرة 100 مليون صحة” في محافظة الإسماعيلية، تقديم خدماتها للمواطنين، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.  

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أماكن تواجد فرق 100 صحة 

وتنتشر فرق مبادرة 100 صحة، بكافة أماكن تجمعات المواطنين في الإسماعيلية، حيث تتواجد الفرق في الميادين والشواطئ وأمام المساجد، والأندية والمسطحات الخضراء. 

جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو

الخدمات التي تقدمها فرق المبادرة 

وتشمل الخدمات الطبية التي تقدمها فرق “100 مليون صحة” الكشف على الأمراض المزمنة، مثل: (الضغط والسكر السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، إلى جانب خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان.
 

جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو

وكانت قد أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن فحص 1656 مواطن خلال ثلاثة أيام، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.  

جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو
جانب من أعمال الفرق، فيتو

 خطة تغطية شاملة للفرق المتحركة صباحية ومسائية 

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم إعداد خطة تغطية شاملة للفرق المتحركة صباحية ومسائية لتقدم الخدمة للمواطنين بأماكن التجمعات والأندية والمتنزهات والميادين العامة بجميع الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية لتحقيق أكبر مستهدف ممكن، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية. 

تكثيف الخدمات الصحية 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، أن "مبادرة 100 مليون صحة" تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لما تقدمه من مؤشرات للاطمئنان على الصحة العامة، حيث تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل: (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، إلى جانب خدمات دعم صحة المرأة وتشمل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان.

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