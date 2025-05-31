استعدادا لعيد الأضحى، تكليفات عاجلة من محافظ الإسماعيلية بشأن نقاط الذبيح ومحال الجزارة (صور)

حملة مكبرة بمشاركة كافة الجهات لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على أرواح المواطنين

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للتفتيش على نقاط الذبيح ومحال الجزارة بمدينة الإسماعيلية،

أبرز الحضور خلال الحملة

شارك في الحملات، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، والصحة، بجانب مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، وإدارات البيئية، المخلفات الصلبة، والتفتيش المالي والإداري "الحوكمة" بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على أرواح المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تنظيم أماكن ونقاط الذبيح

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بتنظيم أماكن الذبيح (نقاط الذبيح) بالتنسيق مع الجهات المختصة (الوحدات المحلية – الطب البيطري – الصحة) لتجهيز نقاط الذبيح المطابقة للشروط البيئية والصحية، ومنع الذبح العشوائي في الشوارع والساحات العامة.

تقديم توعية بيئية

كما وجه بالتوعية البيئية من خلال إطلاق حملات توعية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة الإعلام بالديوان العام وعمل ندوات للمواطنين للتوعية بأهمية الذبيح بالأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح العشوائي.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

كما وجه يالرقابة والتفتيش على المجازر ونقاط الذبيح على مدار أيام عيد الأضحى؛ وذلك للتأكد من رفع المخلفات والنفايات بطريقة بيئية آمنة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين.

ووجَّه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتقسيم العمل بالتناوب للرقابة والمرور على كافة الأنشطة من المخابز البلدية والمطاعم والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق الجمهور المواطنين، والتنسيق على عمل حملات مكبرة مع (الطب البيطري – مباحث التموين – هيئة سلامة الغذاء – الصحة)؛ للمرور على ثلاجات بيع اللحوم وأماكن الذبح للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المنظمة في هذا الشأن.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وأكد، أنه تم تحديد ۲۸ نقطة ذبيح بالمدينة تقدم خدمة الكشف الطبي البيطري على الأضاحي وتحديد عدد من الأطباء البيطرين لكل حي مع التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بحصر نقاط الذبيح المخصصة بكل وحدة محلية، والتي تقدم خدمة الكشف الطبي البيطري على الأضاحي، ومراجعة جاهزيتها وتوافر كافة الاشتراطات البيئية والصحية بها؛ لتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطن الإسماعيلي، والحفاظ على أرواح المواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.