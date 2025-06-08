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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، منتخب فرنسا يتقدم على ألمانيا 1-0 في الشوط الأول

ألمانيا
ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية، تقدم منتخب فرنسا على نظيره ألمانيا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

جاء هدف فرنسا عن طريق النجم كيليان مبابي في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل فرنسا أمام ألمانيا


حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، بادي، دين.

خط الوسط: تشاوميني، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ريان شرقي، كولو مواني، كيليان مبابي، تورام.

تشكيل ألمانيا أمام فرنسا 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميش، جوناثان تاه، روبن كوخ، أنطون.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، جروس، فيرتز.

خط الهجوم: ليروي ساني، ماكسيميليان ميتلشتيت، نيكلاس فولكروج.

 

 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى منتخب ألمانيا صاحب الأرض،  للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.


ويغيب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

 

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