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رياضة

مباراة إسبانيا ضد فرنسا تكتب تاريخا جديدا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، دخلت مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، التاريخ، بسبب الأرقام غير المسبوقة التي شهدتها المواجهة المثيرة.

مباراة إسبانيا ضد فرنسا 

وانتهت المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 5-4 علي فرنسا، لتُصبح الأعلى تهديفًا في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، حيث لم تشهد المسابقة من قبل مباراة، سجل فيها الفريقان 9 أهداف.
وسجلت فرنسا، رقمًا سلبيًا غير مسبوق منذ أكثر من نصف قرن، إذ استقبلت شباكها 5 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 12 مارس 1969، حين خسرت أمام إنجلترا بخماسية نظيفة، في سابقة تعكس مدى الانهيار الدفاعي الذي عانى منه الديوك أمام الهجوم الإسباني.


ورغم الانتصار، فقد واجه منتخب إسبانيا ضغطًا هجوميًا هائلًا من جانب فرنسا، إذ استقبل 24 تسديدة خلال اللقاء، وهو أعلى عدد من التسديدات يتلقاه الماتادور في أي مباراة تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، بحسب شبكة "أوبتا".

وبين انهيار دفاعي فرنسي وصمود إسباني مشوب بالقلق، خطف المنتخب الإسباني، بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، لمواجهة البرتغال.

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