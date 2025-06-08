الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

الرعاية الصحية تواصل تأمين الخدمات الطبية خلال أيام عيد الأضحى بإقليم القناة (صور)

اجتماع غرفة إدارة
اجتماع غرفة إدارة الطوارئ والأزمات

تواصل غرفة إدارة الطوارئ والأزمات وذلك برئاسة الدكتور "أيمن رخا"، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، انعقادها. 

مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يترأس غرفة طوارئ عيد الأضحى (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تناقش خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى (صور)

 

وذلك في حضور الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة رباب مصطفى مسئول غرفة الطوارئ بالفرع، والدكتور أحمد ناصف، مدير مستشفى فايد التخصصي.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مواصلة تنفيذ خطة التأمين الطبي 

ويأتي ذلك في إطار خطة التأمـين الطبي الشاملة خلال  أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهودها الحثيثة لضمان توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأتي هذه الجهود لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طوارئ صحية محتملة خلال فترة العيد. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ضرورة المتابعة اللحظة للموقف الصحي 

وأكد الدكتور أيمن رخا خلال الاجتماع على أهمية المتابعة اللحظية للموقف الصحي العام، والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات الطبية المتميزة، والجاهزية الكاملة، واستعداد الفرق الطبية المتخصصة. 

بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

حتمية الاستجابة الفورية لأي طارئ 

بالاضافة إلى حتمية الاستجابة الفورية لأي طارئ صحي، وتنسيقًا مكثفًا مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق أقصى درجات التعاون لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تكثيف تواجد الأطقم الطبية 

كما وجه بتكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المنشآت الصحية التابعة للفرع، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة، من خلال منظومة طبية متكاملة تعمل وفق أعلى معايير الجودة وسرعة الاستجابة، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى.

 

 

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