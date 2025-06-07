أمين الجامعة العربية

منذ أسابيع بدأت مواقع التواصل الاجتماعي لدينا تهتم بمن يخلف أحمد أبوالغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية.. وما يتردد منذ سنوات وزاد أكثر في 2011 الحديث عن رغبة لدى عدد من الدول العربية أبرزها الجزائر فى تعديل ميثاق الجامعة..

بما يسمح بإصدار القرارات بالأغلبية وليس بالإجماع كما هو الحال حاليا، وتداول منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء وليس حكرا على الدولة التى تستضيف الجامعة وهى مصر، واختيار نائب للأمين العام، وأن يكون للدول الأعضاء حصصا في وظائفها..

وإن كان الحديث الجديد بدأ يردد أصحابه عن رغبة السعودية في أن ترشح سعوديا لمنصب الأمين العام، وربما لذلك ردد البعض أن ثمة تفكيرا مصريا لترشيح الدكتور مصطفى مدبولى لخلافة أحمد أبو الغيط أمينا عاما.



والعرب جميعا يعرفون أن مصر التى تستضيف مقر الجامعة تحرص على تولى شخصية دبلوماسية مصرية رفيعة منصب الأمين العام، وعادة يكون وزيرا سابقا للخارجية لأنه يقوم بمهام دبلوماسية بين الدول الاعضاء ومع الدول غير العربية، الاقليمية والعالمية.. ومصر زاخرة بشخصيات دبلوماسية محترمة ولديها أيضا وزراء خارجية سابقين.



والعرب يعرفون أيضا أن مصر لا تعلن عن مرشحها إلا بعد أن تتوافق عليها مجموعة مناسبة من الدول العربية منها مجموعة دول الخليج، نظرا لإنها مجموعة متماسكة وتصويتها جماعى..



وأعتقد أن مصر سوف تنهج ذات النهج في إختيار مرشحها لمنصب الأمين العام للجامعة العربية.. أى ستتمسك بأن يكون الأمين العام مصريا ومما حدث طوال عمر الجامعة باستثناء الفترة التى نقلت فيها الجامعة إلى تونس لأسباب سياسية، وستختار شخصية رفيعة، وستسعى لجمع توافق عربي عليه يبدأ بتوافق دول الخليج..

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