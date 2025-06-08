الأحد 08 يونيو 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (666) من «فيتو» وأبرز عناوينه: المسكوت عنه فى «الإيجار القديم» قبل جلسة الحسم الأخيرة

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الصفحة الأولى من العدد (666) من جريدة فيتو

المسكوت عنه فى «الإيجار القديم» قبل جلسة الحسم الأخيرة

عصام كامل يكتب: استقالة الست مشيرة

القصة الكاملة لخصخصة الأوقاف

بالأرقام..خريطة الوقف داخل مصر وخارجها

الوزارة: نتطلع إلى تعظيم مواردنا بما لا يخالف شرع الله

غضب فى الشارع السياسى

تعديلات قوانين الانتخابات تثير الجدل..وحزبيون وبرلمانيون وسياسيون: تتعارض مع التمثيل العادل والتعددية وتتسبب في ضعف المشاركة

أسرار وثيقة ويتكوف لوقف الحرب في غزة

رئيس اتحاد منتجي الدواجن: الفراخ أصبحت ترند الجيل الحالى

علم المصريات..التاريخ إن حكى

بدأ مع شامبليون..وتنازعه الفرنسيون والإنجليز..وزاهي حواس ليس الوحيد

تامر حسني: لا أنافس كريم..وتجمعني كيميا خاصة مع هنا

أهواكِ يا كعبة الأنوار

ابتهالات الفشني والبهتيمي وطوبار وعمران عن الحج

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