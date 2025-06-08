حمارتك العرجا وسباق اللئيم

يُقال في المثل الشعبي: حمارتك العرجا تغنيك عن سؤال اللئيم. عبارة بسيطة لكنها بليغة تختصر فلسفة عظيمة: الرضا بالموجود، ومحاولة تطويره، خير من مد اليد للؤم الآخرين. لكن للأسف، في زمن المسابقات السريعة والمنافسات المستعرة، تغيّر المفهوم تماما، وأصبح البعض لا يطمح للنجاح، بل كل ما يشغله هو أن يُسقِط الآخرين.

في مضمار السباق، تتنوّع الشخصيات. هناك من يمتطي حماره، حتى لو كان يعرج، ويشجع نفسه قائلا: مش مهم أسرع منهم، المهم أكون أحسن من إمبارح.

هؤلاء لا ينظرون خلفهم كثيرا، لا يقارنون أنفسهم بالغير، بل يقيسون خطواتهم بما كانوا عليه سابقا، ويكافحون لتطوير أنفسهم مهما كانت الإمكانات محدودة. هؤلاء وإن لم يفوزوا بالميداليات فازوا باحترام النفس وراحة البال.

ثم هناك فئة أخرى غريبة الأطوار لا تهتم بخط النهاية ولا بقدراتها ولا بتطوير نفسها. كل ما يشغلهم هو: إزاي أعطل غيري؟! تجده يراقب المنافس لا ليتعلّم منه، بل ليبحث عن ثغرات يضربه منها.

يرمي إشاعة هنا، يحبطه بكلمة هناك، وربما يفرح في سره حين يقع خصمه في فخ أو خطأ، حتى وإن ظل هو واقفا مكانه لا يتقدّم قيد أنملة..

هذه الفئة تعيش بمنطق: مش لازم أنا أنجح المهم فلان مينجحش. وتلك قمة المأساة أو الملهاة مش متأكد، لأنك أحيانا لا تملك إلا أن تضحك من تناقضاتهم.

المثير للسخرية حد الاستلقاء على القفا، أن كثيرا من هؤلاء قد يمتلكون قدرات حقيقية، وحميرهم -أعزكم الله- ليست بهذا السوء، ولكن بدلا من أن يبذلوا جهدا في التقدم، يبذلونه في إفشال غيرهم.

ينشغلون بتكسير مجاديف غيرهم بدلا من صناعة مجداف لأنفسهم يوصلهم لبرالأمان.

تجد أحدهم يقول: أنا مش فاشل، بس الناس حواليا بيتقدموا بالحظ. أو: أنا مش وحش، بس اللي نجحوا دول عندهم واسطة أو حظ أو بيمثلوا، طب ماشي يا سيدي، بس هو إنت عملت إيه؟ طوّرت نفسك؟ اشتغلت؟ ولا بس بتعد على الناس نَفسهم؟!

الحياة مش كلها سباق، بس لما ندخل سباق، المفروض نكون فاهمين معناه. السباق مش إنك توصل الأول وخلاص، السباق إنك تبذل مجهودك، تحترم خصمك، وتكسب نفسيتك قبل ما تكسب الجولة.

من الآخر كده، إن كان عندك “حمار أعرج”.. امشي بيه، طوره، وشجعه. وإن سبقك حد.. اتعلم منه، وركز على نفسك. وإن حاول أحدهم تعطيلك.. لا ترد، لأنك لو فضلت تبص حواليك، هتنسى الطريق أصلا.. الفوز مش دايما لللي عنده أسرع حصان، الفوز لللي عنده عقل يحترم الطريق، ونفس تعرف تطبطب على خيبتها لحد ما تقوم تاني.

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