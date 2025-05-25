عن آلاء النجار وأطفالها التسعة

في فجر كالح لا يشبه في شيء فجر الله الموعود بالنور، استيقظت مدينة خان يونس على مجزرة.. لم تكن طائرات الاحتلال تبحث عن مقاوم، ولا عن سلاح كما تدعي، بل كانت تبحث عن هدف نائم، عن قلب صغير لا يعرف معنى الحرب.

كانت الطبيبة آلاء النجار تعالج الجرحى في مستشفى ناصر، تنقذ أرواحًا أخرى، بينما كانت آلة القتل الإسرائيلية تسرق أرواح أبنائها التسعة، وتحول أجسادهم الغضة إلى رماد.

تخيل المشهد: أم تسند رأس مصاب على صدرها، تسعفه بحنان الطبيبة، بينما في ذات اللحظة تسحق قلوبها هناك تحت الركام، في بيتها. أي عقل يتقبل ذلك؟ وأي ضمير بشري ما زال يبرر هذه الجرائم تحت أي ذريعة؟

آلاء النجار ليست مجرد اسم في نشرة الأخبار، بل رمز لأم قطعت أوصالها وهي على قيد الحياة. ليست قصة تروى ثم تنسى، بل فجيعة وطن بأكمله.

يقولون: ما يجري في غزة شريعة غاب لكنها إهانة للغابة نفسها، فحتى الوحوش لا تقتل إلا من أجل البقاء. الأسد لا يفترس إلا إذا جاع، والذئب لا يهاجم إلا إذا هدد، أما في غزة، فالقتل هدف والدم غاية والطفولة عدو.

نحن أمام آلة قتل لا تخضع لقانون، ولا تعرف شفقة.. طائرات ذكية لكنها بلا قلب تقصف أحلام الأطفال وهم نائمون، ثم تقف فوق الركام لتتأكد من نجاح المهمة.. حتى الغابة لها أعراف، أما هذا العالم فقد نزع عن نفسه كل ما تبقى من الإنسانية.

لا أحد يسأل عن العرب. وكأن موت الفلسطينيين لم يعد يعني أحدًا. القمم تعقد، والبيانات تكتب والنداءات تلقي على الطاولة مثل أوراق فقدت صلاحيتها.. أين الغضب العربي؟ أين الكرامة التي نتغنى بها؟ أم أن الدم الفلسطيني رخيص حتى في نظر أقربائه؟

لم نعد نطلب الكثير، فقط موقفًا، كلمة حقيقية لا بيانًا دبلوماسيًّا باردًا يقرأ في عجالة ثم ينسى.. لقد أصبح الصمت العربي أكثر قسوة من القصف على الأقل القصف واضح وصريح، أما صمتهم فمُخزٍ، يغلف باللياقة السياسية والمصالح.

أما ما يسمى بالعالم المتحضر، فقد بدأ أخيرًا يصدر بيانات الشجب والإدانة، يحرك شفتيه بكلمات باهتة عن وقف إطلاق النار وضرورة حماية المدنيين. ولكن أين الفعل؟ أين الخطوة الحقيقية التي تمنع المجازر لا تُحصيها؟

أليس هذا هو العالم نفسه الذي مزق العراق باسم الحرية، وسحق سوريا وليبيا تحت راية الديمقراطية ونصرة الشعوب؟ أين اختفت تلك الحماسة عندما كان الهدف هو إنقاذ المدنيين من الظلم؟ لماذا لم تستدعِ الجيوش الآن، ولم تفرَض العقوبات، ولم تعلق العلاقات، كما فعلوا مرارًا في الشرق الأوسط؟

أما الولايات المتحدة، التي تصدع رؤوسنا ليل نهار بخطابات العدالة، وحقوق الإنسان، والشرعية الدولية، فتقف اليوم بكل وقاحة كعادتها في صف المحتل، تبرر جرائمه وتمنحه الغطاء السياسي والمالي والعسكري لمواصلة القتل.

أين اختفت حقوق الإنسان التي يدرسونها في جامعاتهم؟ أين صراخهم لأجل أوكرانيا، أو لأجل قطة عالقة في شجرة؟ لماذا يصمتون أمام تسعة أطفال يقتلون دفعة واحدة؟ الضمير العالمي لا يموت لكنه بالتأكيد في غيبوبة عميقة.. ومن يدري ربما يستيقظ ذات يوم متأخرا جدا.

حتى لا ننسى..

قبل أن تغلق هذه الصفحة، تمعن في هذه الأسماء، فهي ليست مجرد حروف، بل أرواح كانت تضحك، تلعب، تحلم، وتنتظر غدًا لم يأتِ. هؤلاء هم أطفال الطبيبة آلاء النجار، الذين اختطفتهم الغارة الإسرائيلية وهم نائمون في فراشهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، سيدرا.

تسعة أطفال، تسعة أكباد، تسعة شموع أطفئت في لحظة واحدة. وحده آدم، الطفل العاشر، نجا من الغارة، لكنه لم ينجُ من الوجع. يرقد الآن في المستشفى إلى جانب والده المصاب، يصارع الألم والجراح، ويبحث بعينيه الصغيرة عن إخوة لن يعودوا أبدًا.

لا تجعلوا أسماءهم تنسى. احفظوها جيدًا، ورددوها في صلواتكم، واذكروها كلما سمعتم كلمة توازن أو حق الدفاع عن النفس ففي فلسطين لا توازن إلا بين الموت والموت.

نكتب عن آلاء النجار لأن صوتها لا يجب أن يطفأ كما طُفئت أنفاس أطفالها. نكتب لأنهم يريدون لنا أن نصمت، ونحن نختار أن نكون الصوت. نكتب لأنهم يمحون الأسماء ونحن نعيد كتابتها. نكتب لأن الإنسان الذي يصمت على هذه الجريمة، يفقد حقه في أن يكون إنسانًا.

وفي هذا العالم الموحش، حيث لا تجدي القوانين، ولا يردع الضمير، تبقى الكلمة أقوى من الرصاص تبقى دمعة الأم أقوى من القنابل ويبقى الطفل الفلسطيني، وإن غاب جسده، حيا في قلوب من لم يفقدوا إنسانيتهم بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.