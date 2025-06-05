الخميس 05 يونيو 2025
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محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تناقش خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة خطة التأمين الطبي لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك. 

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تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين 

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وتهنئة فريق الإشراف بعيد الاضحي المبارك، وأكد أهمية الاستعداد الجيد لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية خلال فترة إجازة العيد، حيث يتزايد الطلب على الخدمات الطبية في هذا الوقت.
 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الفرق لضمان تقديم مستوى عالٍ من الرعاية للمرضى. 

 

مناقشة خطة التأمين الطبي 

كما نُوقش خلال الاجتماع تفاصيل خطة التأمين الطبي، والتي تشمل تعزيز طاقم العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. 
 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

بالاضافة إلى استعراض جدول المناوبات للكوادر الطبية، والتمريضية لضمان توافرهم على مدار الساعة. 

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي يجب اتباعها حسب خطة الطوارئ، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل الفعال بين جميع الأقسام، وتحديد نقاط الاتصال الرئيسية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال العيد، وتم وضع خطة واضحة للتعامل مع الزيادة المحتملة في عدد المرضى، بما في ذلك تخصيص وحدات استجابة سريعة لتقديم الرعاية الفورية. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

دعوة للالتزام بخطة التأمين 

ودعا مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية جميع الادارات  إلى الالتزام بخطة التأمين الطبي والتعاون الكامل لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال أيام العيد، معبرًا عن ثقتـه في قـدرة الفريق على مواجهة التحديات وتحقيـق الأهــداف المـرجوة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار  توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على تكثيف جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناسبات المختلفة.  

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