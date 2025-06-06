أول أيام العيد، وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفيات التل الكبير(صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية على المنشآت الصحية بمركز ومدينة التل الكبير،والتى شملت المرور على مستشفى التل المركزي وحميات التل الكبير ووحدة رعاية الطفل ؛لمتابعة جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

تفقد أقسام مستشفى التل الكبير المركزى

استهلت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الجولة بتفقد أقسام مستشفى التل الكبير المركزى،حيث تفقدت قسم الغسيل الكلوي والذى يضم 27 ماكينة وتابعت تواجد الفريق الطبى وحرصت على الإطمئنان من المرضى على حسن رعايتهم وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل بقسم الطوارئ

وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بتفقد قسم الطوارئ لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي بجميع التخصصات،كما تفقدت محطة معالجة المياة الخاصة بالغسيل الكُلوى وتم إجراء تحليل للمياه والكلور للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ثم تفقدت غرفة النفايات للإطمئنان على تطبيق إجراءات ومعايير مكافحة العدوى والجودة .



متابعة انتظام سير العمل بمستشفى الحميات

ثم توجهت إلى مستشفى حميات التل الكبير وتفقدت انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الحضّانات الداخلى،العناية المركزة وتابعت مع الفريق الطبي حالة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية ممكنه كما تابعت سير العمل بالمعمل وبنك الدم بالمستشفى.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

واستكملت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، الجولة بزيارة لوحدة رعاية طفل التل الكبير يرافقها الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية وإلتقت بالفريق الطبى بمكتب الصحة وفريق المبادرات وإنتظام التطعيمات الروتينية للأطفال،وأشادت بجهود القائمين على الوحدة بتلافى السلبيات والملحوظات التي تم رصدها خلال المرور السابق

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأخيرًا تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة مرور مراقبى الأغذية بإدارة التل الكبير الصحية على بعض محلات الجزارة ونقاط الذبيح للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين وكذلك التأكد من إجراء تحليل دورى لمحطات مياة الشرب وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتواجد الميداني ومتابعة إنتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور إيهاب عبد الله مدير مستشفى التل الكبير المركزى، الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى،الدكتورة الشيماء صلاح مدير المراجعة الداخلية والحوكمة، دكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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